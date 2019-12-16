Ardahan’da kartpostallık görüntüler

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile ağaçlarda oluşan kırağı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Ardahan'ın Çıldır ilçesi Aktaş sınır kapısı güzergahında bulunan 2 bin 159 rakımlı Mozeret tepesinde hava sıcaklığının sıfırın altına eksi 12 dereceyi buldu. Soğuyan hava ile adeta doğa da dondu. Oluşan kırağı ile ağaçlar beyaza bürünürken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Soğuk ve sisin ardından oluşan kırağı, Çıldır ilçesine bir başka güzellik katıyor.
ARDAHAN
16 Aralık 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:48
- GÜNEŞ 07:21
- ÖĞLE 12:09
- İKİNDİ 14:28
- AKŞAM 16:48
- YATSI 18:15