AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

İHA

AK Parti Hanak İlçe Başkanı Tanju Kilit görevinden istifa etti. İki dönem gençlik kolları başkanlığı görevi, 1 dönem ilçe yönetim kurulu üyeliğinin ardından 2 dönem ilçe başkanlığı görevini üstlenen Kilit, AK Parti'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti

AK Parti Hanak İlçe Başkanı Tanju Kilit görevinden istifa etti. İki dönem gençlik kolları başkanlığı görevi, 1 dönem ilçe yönetim kurulu üyeliğinin ardından 2 dönem ilçe başkanlığı görevini üstlenen Kilit, AK Parti'deki görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Kilit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "29 Kasım 2014 tarihinde devir aldığım Hanak AK Parti İlçe Başkanlığı görevimi layıkıyla yerine getirdiğime inanıyorum. Hanak ilçe Başkanlığım süresince desteklerini esirgemeyen başta ailem olmak üzere ilçe teşkilatı arkadaşlarıma ilçe kadın kolları başkanı ve yönetimine ilçe gençlik kolları başkanı ve yönetimine ve tüm Hanaklı hemşehrilerime ayrı ayrı şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum. Ayrıca daha önceki dönemlerde çalıştığım il başkanım Yunus Baydar'a, Yusuf Demirci'ye mevcut il başkanım Hakan Aydın ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Ak davanın bir bayrak yarışı olduğunu unutma dan bu bayrağın daha ilerilere taşınması için bayrağımızı yeni bir arkadaşa devretmek için 7. olağan kongresinde aday olmadığımı beyan ediyor ve Hanak ilçe başkanlığından istifa ediyorum" sözlerine kaydetti.

ARDAHAN

17 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 05:49
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:10
  • İKİNDİ 14:28
  • AKŞAM 16:49
  • YATSI 18:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Mustafa Masatlı, berberindeki heyetle birlikte Gürcistan’ın Samtskhe-Javakheti bölgesine resmî ziyaret gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Mustafa Masatlı, berberindeki heyetle birlikte ...
Ardahan’da kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Ardahan’da kartpostallık görüntüler
Vali Masatlı Gürcistan’ın Samtskhe-Javakheti bölgesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Vali Masatlı Gürcistan’ın Samtskhe-Javakheti ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X