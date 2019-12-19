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Ardahan'da Kamu Yararına Çalıştırılma Protokolü imzalandı

İHA

Ardahan'da Denetimli Serbestlikten faydalanan hükümlülerin, toplum yararına çalışarak onarmasını sağlamak için kamu yararına çalıştırılmaları ve aynı zamanda hükümlünün tekrar topluma kazandırılması amacıyla Rehberlik ve İyileştirme Çalışmalarına ilişkin ikili işbirliğine yönelik Ardahan Valiliği ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Kamuya yararlı bir işte çalıştırma protokolü" imzalandı.

Ardahan'da Kamu Yararına Çalıştırılma Protokolü imzalandı

Ardahan'da Denetimli Serbestlikten faydalanan hükümlülerin, toplum yararına çalışarak onarmasını sağlamak için kamu yararına çalıştırılmaları ve aynı zamanda hükümlünün tekrar topluma kazandırılması amacıyla Rehberlik ve İyileştirme Çalışmalarına ilişkin ikili işbirliğine yönelik Ardahan Valiliği ile Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığı arasında "Kamuya yararlı bir işte çalıştırma protokolü" imzalandı.
Yapılan protokol ile denetimli serbestliğe ayrılan hükümlülerin kamuda belirlenen işte çalışmaları amaçlanıyor.
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza töreninde konuşan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Türkiye'nin her alanda geliştiğini, modern çağa uygun olarak bir sistem oluşturulmak istendiğini söyledi.
Bu kapsamda yargıda da önemli gelişmelerin yaşandığına işarete dene Masatlı, "Modern çağa uygun olarak buradaki amacımız caza alan kişilerin aynı zamanda topluma entegrasyonunu ve rehabilitasyonunu sağlamaktır. Bu çalışmamızla faydalı insanlar olarak, kamuya ve insanlara faydalı olacaklar. Hükümlüler bu şekilde hem cezasını ödemiş olacak, hemde faydalı bir iş yaprak kamuya, topluma fayda sağlamış olacaklar." diye konuştu.
Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin de söz konusu protokol ile kamu içinde yararlı bir eyleme imza atmış olacaklarını belirterek, "Bu çalışmamızla söz konusu insanların hem iş disiplinini sağlamış olunacak, hemde sosyalleşmesi sağlamış olunacak. Sayın valimizin bize önemli desteği oldu, kendisine burada teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

ARDAHAN

19 Aralık 2019 Perşembe

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