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Çıldır'da Yerli Malı Haftası etkinliği

İHA

Çıldır İlkokulu öğrencileri, ailelerinin de katıldığı bir etkinlikle Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Etkinlikte önce yerli malı ürünlerin yer aldığı yiyecekler yendi, ardından da minikler şiirler okudu.

Çıldır'da Yerli Malı Haftası etkinliği

Çıldır İlkokulu öğrencileri, ailelerinin de katıldığı bir etkinlikle Yerli Malı Haftası’nı kutladı. Etkinlikte önce yerli malı ürünlerin yer aldığı yiyecekler yendi, ardından da minikler şiirler okudu.
Çıldır ilçesindeki okullarda 1218 Aralık Yerli Malı Haftası kutlanarak, öğrencilere tutumluluk ve yerli malı kullanmanın önemi anlatıldı. Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası olarak adlandırılan Yerli Malı Haftası’nda Çıldır İlkokulunda yapılan kutlamalarda yerli malların üretilmesi ve kullanılması konusunda bilgilendirme yapıldı.
1218 Aralık 2019 tarihleri arasında tüm yurtta kutlanan Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası kapsamındaki kutlamalarda, Çıldır İlkokul’unda eğitim gören minikler velileri tarafından hazırlanan yiyecekleri paylaşarak kutladı. Hafta dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde minikler hem eğlendiler, hem de yerli malının önemini öğrendiler. Hazırlanan yiyecekleri arkadaşlarıyla paylaşan minikler hoşça vakit geçirdiler. Çocuklar, etkinlikte söyledikleri şiir ve şarkıların yanı sıra oynadıkları oyunlarla yerli malının kullanımı hakkında bilgiler aldı.
Çıldır İlkokulu Müdürü Günay Topkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yerli Malı Haftası kutlamalarını her gün bir sınıfta yaptık. Amacımız haftanın önemini öğrencilerimize anlatmak, sağlıklı bireyler yetiştirmek. Onun için de öğrencilerimize Yerli Malı Haftasını bir günde değil de, bir haftaya yayarak hepsine anlatmaya çalıştık. Öğrencilere ülkemizde üretilen ürünleri kullanmaları tavsiyesinde bulunurken, “Yerli Malı Haftası’nda Çocuklarımıza yerli malı kullanmanın faydalarını anlatmak için okullarımızda bu tür etkinlikler düzenleniyor. Bizler de çocuklarımıza tutumlu olmanın ve ülkemizde üretilen ürünleri kullanmanın faydalarıyla ilgili çalışmalar yapmalıyız. Çocuklarımız tutum konusunda eğitimlerini bu yaşlarda alırlarsa, inşallah israfın önüne geçeriz. Bu sayede ülkemiz ve ekonomisi de daha müreffeh ve ilerlemiş olur” dedi.

ARDAHAN

20 Aralık 2019 Cuma

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