Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluştu

"O benim sünnetim değildi"

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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Merkez Yenimahalle Mikail Efendi Camisinde Sabah Namazında vatandaşlarla buluştu.

Sabah Namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarımızla birlikte kahvaltı yaptı. Ülkemizin ve milletimizin birliğinden, beraberliğinden ve dirliğinden mesajlar veren Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarımızla sohbet etti.

Vali Mustafa Masatlı’ya İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Müftüsü Remzi Pehlivan eşlik etti.

ARDAHAN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 05:51

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