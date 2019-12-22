Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi

İHA

Ardahan'da hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesiyle Çıldır Gölü buz tuttu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, turistler ise göl üzerinde çay keyfi yaptı.

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde çay keyfi

Ardahan'da hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düşmesiyle Çıldır Gölü buz tuttu. Cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan gölde kartpostallık görüntüler oluşurken, turistler ise göl üzerinde çay keyfi yaptı.
Doğu Anadolu Bölgesi’nin ikinci büyük gölü olan Ardahan ve Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü’nün buz tutması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü Çıldır Gölü’nün yüzeyi 6 santim buzla kaplandı. Çok sayıda kişi göle gelerek buz üstünde yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Üzeri cam gibi olan gölün kaygan zemini ziyaretçilerine hem zorlu hem de keyifli anlar yaşattı. Masmavi gökyüzü, karlı dağlar ve gökyüzünün mavimsi rengini yansıtan buzlu göl tadına doyulmayan manzaralar oluşturdu. Gölün donmasına sevinen balıkçılar ise göl üzerinde çay keyfi yaptı. Akçakale adasında balıkçılık yapan restoran sahibi Turan Kılıç, ''Bugün itibarıyla gölümüz dondu. Donan göl üzerinde çay keyfi yapmak çok güzel. Yerli turistler göl üzerinde çay keyfini tattılar. Yüzeyi cam gibi olan gölün üzerine çıkıp gezmek turistleri hem korkuttu hem de adrenalin dolu anlar yaşamaları onları çok mutlu etti’’ dedi.
Doğu Anadolu'nun bakir doğasını ve tarihi yerlerini görmek için İzmir’den bölgeye gelen Zeynep Dereci, cam gibi bir buz tabakasıyla kaplanan göl üzerinde dolaşmanın gerçekten muhteşem olduğunu söyledi. Dereci, "Çok heyecanlı, biraz korkuyorum ama yine de çok güzel, adrenalin dorukta. Burası çok güzel ve özel bir bölge, görmek lazım" şeklinde konuştu.

ARDAHAN

22 Aralık 2019 Pazar

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:12
  • İKİNDİ 14:30
  • AKŞAM 16:51
  • YATSI 18:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla ...
Ardahan’da “Gökkuşağıma Güneş Ol Projesi” kapsamında özel eğitimli çocukların aileleri yemekte buluştu
YEREL HABERLER Ardahan’da “Gökkuşağıma Güneş Ol Projesi” kapsamında ...
Ardahan belediyesinde bir ilk
YEREL HABERLER Ardahan belediyesinde bir ilk
Ardahan'da Uluslararası İlişkiler Sempozyumu
YEREL HABERLER Ardahan'da Uluslararası İlişkiler Sempozyumu
Çıldır'da Yerli Malı Haftası etkinliği
YEREL HABERLER Çıldır'da Yerli Malı Haftası etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X