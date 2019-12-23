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Buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında aşı yapılması için protokol imzalandı

İHA

Ardahan Valiliği, Ziraat Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, ilimizde buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında aşı yapılması için protokol imzalandı.

Buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında aşı yapılması için protokol imzalandı

Ardahan Valiliği, Ziraat Odası ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında, ilimizde buzağı ölümleri ve hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında aşı yapılması için protokol imzalandı.
Valilik Toplantı Salonunda, tarım ve hayvancılık yetkililerinin katılımı ile Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar arasında imzalanan protokol kapsamında, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin ayırdığı 130 Bin TL, Ziraat Odası’nın ayırdığı 20 Bin TL ve İl Özel İdare’nin ayırdığı 250 Bin TL olmak üzere toplam 400 Bin TL’lik bütçe ile bölgedeki gebe büyükbaş hayvanlara ücretsiz olarak bakteriyel ve viral kaynaklı hastalıklarla mücadele aşısı yapılacak.
Protokol imza töreninde konuşan Vali Mustafa Masatlı, meraların korunması, büyükbaş hayvanlarda hastalıkların önlenmesi ve buzağı kayıpların en aza indirilmesi noktasında Büyükbaş Hayvancılık Eylem Planını hayata geçirdiklerini belirterek,
“Bu noktada önemli gelişmeler sağladık. Bundan sonraki aşamada buzağı kayıplarını en aza indirmek için aşı çalışması yapacağız. Biz ilk defa bu sene 400 bin TL tutarında bir aşıyı vatandaşlarımızın ahırlarına kadar giderek gebe büyükbaş hayvanlara yapacağız. Bu aşılarla 30 bin buzağı ölümünün önüne geçmeyi hedefliyoruz. Buzağı kayıpları Türkiye ortalaması %56, ilimizde ise %16 civarındadır. Türkiye ortalamasının iki kat daha fazlasına tekabül etmektedir. Bunun önüne geçmek istediğimizi söylediğimizde, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanımız, Ziraat Odası Başkanımız buna destek olacaklarını, bu iş el birliğiyle yapıldığında daha başarılı olacağını söylediler. Bu doğrultuda, 400 Bin TL’lik aşıyı vatandaşlarımızın hayvanlarıyla buluşturmuş olacağız. Destek veren, katkı sunan ve sahada hizmet verecek personelimize şimdiden teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın, ilimiz ve ülkemiz hayvancılığına da katkı sunmasını temenni ediyorum” dedi.
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar ve Ziraat Odası Başkanı Latifşah Sural da bu çalışmanın Ardahan’da hayvancılığın büyümesi ve üreticilerin desteklenmesi anlamında önemli olduğunu belirterek, üreticiyi destekleyecek her projeye imza atacaklarını söylediler.

ARDAHAN

23 Aralık 2019 Pazartesi

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