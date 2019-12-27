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Ardahan’da soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlandığı için köylere inen kurt, cep telefonuyla görüntülendi.

Soğuk havanın etkili olduğu ve özellikle yaban hayvanlarının yaşam alanlarının karla kaplanması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar köylere indi. Ardahan'ın Çataldere köyünde bulunan taş ocağı şantiyesi alanına kadar inen kurt amatör kamera tarafından görüntülendi. Bir anda kurdu şantiyede gören şantiye bekçisi şok yaşadı. Yiyecek bulmak amacıyla şehir merkezine kadar indikleri tahmin edilen kurt daha sonra gözden kayboldu.

ARDAHAN 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:54

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