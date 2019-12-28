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Ardahan’da Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yeni hizmet binasında hizmete başladı

İHA

Ardahan’da Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) yeni hizmet binasında hizmete başladı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Bilim ve Sanat Merkezi’nin (BİLSEM) yeni hizmet binasının açılışını yaptı.
Daha önce Rehberlik ve Araştırma Merkezi binasında 3 sınıfta hizmet veren BİLSEM, artık kendi binasında hizmet vermeye başladı. Atatürk Mahallesinde ki Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin bir bloğu BİLSEM olarak düzenlendi.
Ardahan Valiliğinin de katkılarıyla onarımı tamamlanan ve donanımları hazır hale getirilen bina Vali Mustafa Masatlı, Protokol Üyeleri, Kurum Müdürleri, Eğitimciler, Veliler ve öğrenci ailelerinin katıldığı programla hizmete girdi.
Burada konuşan Vali Mustafa Masatlı, “Ülkemiz, son yıllarda çok gelişiyor, değişiyor ve kalkınıyor. Bu gelişim ve değişim içerisinde eğitim de kendisine düşen payı alıyor. Başta okullarımızın fiziki koşulları ve donanımı olmak üzere, iyi yetişmiş öğretmenlerimiz ve yürütülen ve dünyanın çoğu yerinde ödül alan projeler ve örnek alınan bir sistem kuruldu. Gelişmiş milletlerin iki gruba olan yatırımı çok önemlidir. Birincisi özel eğitim isteyen çocuklarımıza olan yatırımdır. Bir diğeri ise özel yetenekli çocuklarımızın ortaya çıkarılması yönünde verilen eğitimlerdir. Birinci madde de bu çocuklarımızı normal bir birey gibi eğitmek için her türlü çabayı sarf etmek durumundayız. Ülkemiz bu konuda da çok önemli mesafe katetti.Bir diğeri ise yetenekli, üstün zekâlı çocuklarımızı keşfederek, geleceğe hazırlamaktır. Bizim yerimize gelen çocuklarımız bizden çok daha iyi eğitim almalı, çalışkan olmalı, üretken olmalıdır. Bilim Sanat Okulları işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Ardahan’da göreve geldiğimizde burada eğitimimizin daha iyi yerlere gelmesi için arkadaşlarla, öğretmenlerimizle ve rehber öğretmenlerimizle sık sık bir araya gelerek sonuç, sebep ilişkisi arasında çalışmalar, toplantılar gerçekleştirdik. Ardahan’ımızın çocukları çok zeki bizlere düşen bu çocuklarımızı araştırıp, bulmaktır. İşte Bilim Sanat Merkezleri bu görevi icra ediyor. Biz BİLSEM’in daha iyi şartlarda ve kendisine özel bir binada hizmet vermesi için çalışma başlattık ve en uygun mekanı bulduk. Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşerek binamızın faaliyete girmesi için Valiliğimizinde desteğiyle 411.000 Türk Lirası harcayıp, binayı hizmete aldık. Bu meblağın yaklaşık yarısını Valiliğimizin kendi bütçesinden harcadık. Ayrıca ilimizin de üyesi olduğu Serhat Kalkınma Ajansından ortak yaptığımız proje ile desteklediğimiz Bilim Sanat Merkezimize kalan diğer eksiklikleri içinde 160.000 Türk Lirası para desteği verildi. Toplamda 570.000 Türk Lirası kadar yatırım yaparak, burada eğitim gören çocuklarımızın daha iyi yetişmesi için böyle bir okulu bugün faaliyete başlatıyoruz. Bu okulumuzun oluşturulmasında katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Okulumuz hayırlı olsun” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez tanıtılan Milli ve Yerli Elektrikli Otomobilden de bahseden Vali Masatlı, “Bugün ülkemiz için ayrıca çok önemli bir gün. Çünkü Türkiye, yerli ve milli elektrikli aracını sergiliyor. Bugün Bilişim Vadisinde o aracımızın tanıtımı yapılıyor. İşte bu bilim sanat merkezimizde eğitim gören çocuklarımızı yerli ve milli olarak iyi bir şekilde yetiştirirsek bu çocuklarımız hem ülkemize, hem de dünyaya örnek projeler yaparak, ülkemizin ve insanlığın faydasına olan her şeyi projelendirip ve üretip ortaya koyacaklar 2023, 2053, 2071 hedeflerimize emin ve sağlam adımlarla ilerleyeceğiz” diye konuştu.
Konuşmasının ardından Vali Masatlı beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini keserek, sınıfları gezdi. Vali Masatlı, sınıflar, materyaller ve verilen eğitim hizmetleri hakkında bilgi aldı.

ARDAHAN

28 Aralık 2019 Cumartesi

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