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AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mesajı

İHA

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Mekke'nin fethini kutladı ve miladi 2020 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.

AK Parti Ardahan İl Başkanı Aydın'dan yeni yıl ve Mekke'nin Fethi'nin yıldönümü mesajı

AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Mekke’nin fethini kutladı ve miladi 2020 yılının hayırlara vesile olması temennisinde bulundu.
AK Parti Ardahan İl Başkanı Hakan Aydın, Mekke’nin Fethinin yıldönümü ve miladi 2020 yılı başlangıcı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Aydın mesajında, ''Mekke’nin Fethi’nin yıldönümü mübarek olsun. Cenabıı Allah Müslümanlara nice fetihler nasip etsin. Mekke şehri, Peygamber Efendimiz tarafından 1 Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Bu fetih öyle anlamlıdır ki, Müslümanlar zorla çıkarıldıkları Mekke’yi hiç silah kullanmadan, bir damla kan akıtmadan 8 yıl aradan sonra teslim almışlardır. Fethin bu kadar kolay olmasının sebebi Allah Rasûlü’nün ve Müslümanların insanların gönlünü fethetmesidir. Müslümanlar zulme uğrasa da, sıkıntıya düşse de mazlumların yardımcısı Hz. Allah’tır. Bizlerde böyle inanıyoruz.''
2020 yılının yatırımlar ve Ardahan'a yapılacak hizmetler ile geçirilecek bir yıl olmasını temenni eden Aydın; ''Son günlerini idrak ettiğimiz miladi 2019 yılı acısıyla tatlısıyla sona eriyor. Bu günler geride bıraktığımız yılın muhasebesi için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Bu günlerde 365 günün kaybını ve kazancını gözden geçirmeliyiz. Kendimizi hesaba çekmeliyiz. Yılbaşı gecesi de Müslüman olduğumuzu unutmamalıyız. Müslüman, Hristiyan gibi davranmaz. Millet olarak her yılbaşının bedeli çok ağır oluyor. Maddî, manevî kaybımız çok oluyor. Bu gece başlayacak kötü alışkanlıklara müsaade etmemeliyiz. 2019 yılı için maddi ve manevi anlamda hedefler koyarak daha çok çalışmalıyız. Miladi 2020 yılında da bu başarıları artırarak devam ettirmek ve Ardahan'ımıza layığı ile hizmet etmek tek hedefimizdir'' dedi.
Başkan Aydın, ''Tüm Müslümanların, ülkemizin, milletimizin, Ardahanlı hemşerilerimizin Mekke’nin Fethinin yıldönümü ve Miladi 2020 yılını yürekten kutluyor, umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını Cenabı Haktan niyaz ediyorum”.

ARDAHAN

31 Aralık 2019 Salı

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