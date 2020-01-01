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Ardahan'da ulaşıma kar, tipi ve sis engeli

İHA

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

Ardahan'da ulaşıma kar, tipi ve sis engeli

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.
Sahara geçidinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Sahara geçidinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yaptı. Sürücüler, özellikle Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile ArdahanPosof karayolu Ilgar Dağı Geçidin'de kar ve tipi nedeniyle zorlandı. Bölgede etkili olan sis nedeniyle de görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Sürücüler sisin etkili olduğu yerlerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.
Ardahan'dan Artvin'e otomobiliyle giden sürücü Özgür Açıkyıldız, kar yağışı ve sise yakalandığını belirterek, "Yükseklerde kar ve sis etkili. Bu aylarda beklenen bir durum, fakat karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattığı için biz de bu yolda rahatlıkla ilerleyebiliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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