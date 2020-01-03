Vali Mustafa Masatlı sabah namazında vatandaşlarla buluşmasını sürdürdü

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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Merkez Yenimahalle Gülbahar Hatun Camisinde Sabah Namazında vatandaşlarla buluştu.

Sabah Namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelen Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla birlikte kahvaltı yaptı, sorun ve taleplerini dinledi.

Ülkemizin ve milletimizin birliğinden, beraberliğinden ve dirliğinden mesajlar veren Vali Masatlı, vatandaşlarla sohbet ederek Cuma’larını tebrik etti.

ARDAHAN 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:56

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:18

İKİNDİ 14:38

AKŞAM 16:59

YATSI 18:25

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