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Damal'da kurt görüntülendi

İHA

Ardahan'ın Damal ilçesi Burmadere köyü yakınlarında gündüz vakti kurt görüntülendi.

Damal'da kurt görüntülendi

Ardahan'ın Damal ilçesi Burmadere köyü yakınlarında gündüz vakti kurt görüntülendi.
Aniden bastıran soğuk hava ile birlikte Ardahan'ın Damal ilçesinde etkili olan kar yağışı yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Vahşi doğada yaşam mücadelesi veren hayvanlar, yiyecek bulmak için çoğu zaman insanların yaşadıkları yerleşim birimlerine iniyor.
Kar yağışının etkili olduğu illerden biri olan Ardahan'da çekilen fotoğraf, köylüleri korkuttu. Yiyecek bulmak için Burmadare köyü yakılarında görüntülenen iki kurt, köy halkında büyük paniğe neden oldu.
Yiyecek bulmak amacıyla köye kadar indikleri tahmin edilen iki kurt daha sonra gözden kayboldu.

ARDAHAN

03 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:18
  • İKİNDİ 14:38
  • AKŞAM 16:59
  • YATSI 18:25
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