Çıldır, 'Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni' için hazır

Ardahan ve Çıldır Gölü'nün tanıtımı amacıyla geleneksel olarak yapılan 'Çıldır Kristal Göl Uluslararası Kış Şöleni' için hazırlıklar tamamlandı.

Çıldır Gölü ve yörenin tanıtımı amacıyla düzenlenen ve bu yıl 7'ncisi şubat ayında yapılması planlanan organizasyon için şölen alanında altyapı çalışmaları tamamlandı. Çıldır Gölü kenarında vatandaşların dinleneceği sosyal alanların yanı sıra, otopark ile festival alanını çamurdan kurtaran kilit parke taşı kaplama, aydınlatma, oturma ve sahil çalışmaları tamamlandı.

Bölgede incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, şölenin yapılacağı alanda ilk kez bu kadar geniş çaplı yatırım yapıldığını ve yapılan çalışmaların Çıldır Gölü turizmine önemli katkılar sunacağını belirterek, “Cumhurbaşkanlığımızca da koruma altına alınan ve düzenlenmesi için özel önem gösterilen Çıldır gölü ilimizin ve bölgemizin önemli bir değeri, ülkemizin donan tek gölüdür. Bu değeri daha kullanılışlı hale getirmek, değer katmak, daha çok turist çekmek ve hak ettiği yere taşımak için Valiliğimizce başlatılan rekreasyon projesi kapsamında bir takım çalışmalar yaptık. Valiliğimizce yürütülen proje ile göl etrafında 3 bin 300 metrekare kilit parke döşeli etkinlik alanı ve 7 bin 500 metrekare otopark alanının yanı sıra, alan ışıklandırması, 8 adet atlı kızak motifli kamelya ve 8 adet mobil wc yaptık. Yapılan bu çalışmalar, Çıldır gölünü daha değerli hale getirecektir. Böylece, Çıldır gölüne daha çok turist gelecek, gelen turistlerimizin göl kenarında daha rahat harekat edecekler ve gölümüz bölgenin önemli marka değeri haline gelecektir” dedi.

ARDAHAN 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 05:56

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