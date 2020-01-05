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Buzla kaplanan Çıldır Gölü, 2020'de de gözde

DHA

DOĞU Anadolu Bölgesi'ndeki dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, 2020'de de ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyanın dört bir yanından Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede düzenlen atlı kızak ve jet ski turlarına katılıp, Eskimo usulü balık avlıyor.

DOĞU Anadolu Bölgesi'ndeki dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü, 2020'de de ziyaretçi akınına uğruyor. Dünyanın dört bir yanından Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancı turistler, bölgede düzenlen atlı kızak ve jet ski turlarına katılıp, Eskimo usulü balık avlıyor.
Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı. Doğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, Doğu Ekspresi sayesinde her gün ziyaretçi akınına uğruyor. Yöre halkı göle gelen turistleri atlı kızak ve jet ski ile göl üzerinde gezdirip, Eskimo usulü balık avlamayı gösteriyor. Misafirler, göl üzerindeki sobada demlenen tavşan kanı çaylardan yudumlayarak bölgenin keyfini doyasıya çıkarıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Çıldır Gölü'nün ziyaretçi akınına uğradığını söyleyen Orhan Göller (32), "Göl, yöre halkının ekmek teknesi oldu. Her mevsim farklı güzellikler sunan turistlere hizmet vererek para kazanıyoruz. Ben de yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde soba yakıp, üzerine demlediğim çayları satıyorum" diye konuştu.
Özellikle kışın güzel manzaraların oluştuğu bölge, gün batımı sırasında farklı bir görüntüye bürünüyor. İstanbul'dan arkadaşları ile birlikte ilk kez geldiği Çıldır Gölü'ne hayran kaldığını söyleyen Meltem Uskun, "Gölün yüzeyinde yürümek, kızakla kaymak, balık tutmak ve buz üstünde ikram edilen çayı yudumlamak ayrı bir keyif yaşatıyor. Yüzeyi tamamen buz tutan gölün üzerine onlarca insanın çıkması, atlı kızakların ve jet skilerin olması, bazen otomobillerin bile gezdiği gölün kırılmaması tamamen bir mucize" dedi.

ARDAHAN

05 Ocak 2020 Pazar

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