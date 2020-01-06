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Ardahan buz kesti, Göle ilçesi eksi 27 dereceyi gördü

İHA

Doğu Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 27 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.

Ardahan buz kesti, Göle ilçesi eksi 27 dereceyi gördü

Doğu Anadolu Bölgesi dün gece buz kesti. Ardahan’ın Göle ilçesi sıfırın altında 27 derece ile Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu.
Doğunun incisi Ardahan'da kar yağışı sonrası soğuk hava yeniden etkisini göstermeye başladı. Soğuk hava vatandaşlara zor anlar yaşattı. Aktaş ve Çıldır Gölü'nün yüzeyi tamamen buz tutmaya başlarken, Kura Nehri ve çok sayıda akarsu dondu, kent merkezlerindeki çeşme ve şadırvanlar buz tuttu.
Ardahan'da kar yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında 27 dereceye kadar düştü. Termometreler sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 10, Damal’da 20, Çıldır’da 14, Hanak’ta 16, Posof’ta 11 dereceyi gösterdi.

ARDAHAN

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:28
  • ÖĞLE 12:20
  • İKİNDİ 14:41
  • AKŞAM 17:02
  • YATSI 18:28
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