Lösemi tedavisi gören çocuğa anlamlı ziyaret

"Annem benim her şeyim"

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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın eşi Esra Masatlı, “Bir Çocuk Bir Dünya Projesi” kapsamında merkeze bağlı Bayramoğlu köyünde lösemi tedavisi gören ve evde eğitim hizmeti alan Orsan Aslan’ı evinde ziyaret etti.

Ortaokul öğrencisi Orsan Aslan ve ailesiyle bir süre sohbet eden Esra Masatlı, tedavi süreci hakkında bilgi aldı ve Orsan Arslan’a leptop hediye etti.

ARDAHAN 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:56

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