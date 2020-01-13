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Verem Savaş Eğitimi ve Propaganda Haftası

İHA

Ardahan İl Sağlık müdürlüğünce Verem Savaş Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Verem Savaş Eğitimi ve Propaganda Haftası

Ardahan İl Sağlık müdürlüğünce Verem Savaş Eğitimi ve Propaganda Haftası dolayısıyla program düzenlendi.
Ardahan Valiliği toplantı salonunda düzenlenen programa Ardahan Vali yardımcısı Salih Kalkan, kamu kurum ve kuruluş yetkilileri, STK temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Vali Yardımcısı Kalkan yaptığı konuşmada, verem mikrobunun insana solunum ve sindirim yoluyla bulaştığını, rahatsızlığın erken evrede teşhis edilememesi durumunda insan vücudunu zayıflattığını söyleyerek, ''Verem mikrobunun insana solunum ve sindirim yoluyla bulaştığını, rahatsızlığın erken evrede teşhis edilememesi durumunda insan vücudunu zayıflatır. Verem hastalığı, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olmasına rağmen halen dünyanın en ölümcül enfeksiyon hastalığı olmaya devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün raporuna göre dünyada her gün, 30 bin kişi vereme yakalanmakta ve 4 bin 500 kişi ise veremden ölmektedir. Ülkemizde ise 2018 yılındaki toplam hasta sayısı 11 bin 786 olup son 10 yıl içerisinde yaklaşık yüzde 45 azalma göstermiştir. Verem hastalığı ile mücadelede Verem Savaş Dispanseri Birimleri büyük rol oynamıştır. Hedefimiz bu hastalığı ülkemizde sıfırlayıncaya kadar çalışmak olmalıdır" dedi.
Açılış konuşmalarından sonra Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü İl Verem Koordinatörü Uzm. Dr. Cevriye Ceyda Kolaylı verem hastalığı ile ilgili bilgi vererek, Türkiye ve Ardahan'daki mevcut durumu anlattı. Kolaylı, Ardahan'daki mevcut durumla ilgili şu açıklamalarda bulundu:
"İlimizde 2019 yılında Merkez Verem Savaş Dispanseri Biriminde 15 hasta takip edilmiştir. Hastalardan 2'sinin tedavisine 2020 yılında da devam edilmektedir. Bütün hastalara 'Doğrudan Gözetimli Tedavi' ile ilaçları her gün bir sağlık çalışanı veya eğitilmiş bir gönüllü tarafından verilmektedir. Verem hastalarıyla ev veya iş ortamında yakın temas halinde bulunan 40 kişiye temaslı muayenesi yapılmıştır. Verem hastalığı açısında riskli bulunan 22 kişiye koruma tedavisi verilmiştir. Erzurum Bölge Koordinatörlüğünün sorumluluğunda mobil tarama ekipleri tarafından verem hastalığı açısından risk grubu olarak bilinen cezaevi, yurtlar ve huzur evinde yaşayan bin 22 kişiye tarama yapılmıştır. Bir toplumun veremden korunmasının en etkili yolu verem hastalarının erken teşhisi ve başarılı tedavisidir. Bu doğrultuda hastalar ilaçlarını bir gün bile aksatmadan düzenli olarak ve hekimin önerdiği sürede kullanmalıdır. Ayrıca verem hastalarının bulunduğu ortamlar havalandırılmalı, güneş görmesi sağlanmalı. Öksürürken ve hapşırırken ağız ve burun bölgesi mutlaka mendille veya kol ile kapatılmalıdır. İkiüç hafta veya daha uzun süreli öksürük şikayeti olan herkes mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalıdır. Doğumdan sonra 2. ayını bitiren bebeklere Aile Sağlığı Merkezlerinde Verem (BCG) aşısı yaptırılmalıdır. Hedefimiz Veremsiz Bir Türkiye."

ARDAHAN

13 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:56
  • GÜNEŞ 07:26
  • ÖĞLE 12:23
  • İKİNDİ 14:47
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