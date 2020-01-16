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Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme toplantısı ...

İHA

Vali Mustafa Masatlı başkanlığında Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme toplantısı yapıldı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı başkanlığında, Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme toplantısı düzenlendi.
İçişleri Bakanlığınca tüm yurtta eş zamanlı olarak Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Değerlendirme Toplantısı düzenlendi. Ardahan’da da Vali Mustafa Masatlı Başkanlığında, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Rektör, Başsavcı Vekili, İl Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı, Belediye Başkan Vekili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşu müdürlerinin katılımı toplantı yapıldı.
Toplantıda, metruk binaların tespiti, yıkımı ve ıslahına yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve satışı açısından riskli olan fark ve rekreasyon alanlarına güvenlik sistemlerinin kurulması ve ışıklandırma faaliyetlerinin yapılması, öncelik derecesine göre belirlenen okullara güvenlik kameralarının kurulması, okul çevrelerinde güvenliğin arttırılması, okul ve okul çevrelerinde illegal yollarla sigara satışının engellenmesine yönelik denetimlerin yapılması, il genelinde uyuşturucu arzının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda gelinen noktanın değerlendirilmesi, bir önceki yıl ile kıyaslanması, 2020 yılında yapılan çalışmaların belirlenmesi ve STK’larla yapılacak işbirliğinin değerlendirilmesi gibi gündem maddeleri ele alındı.
Toplantıda konuşan Vali Mustafa Masatlı uyuşturucuyla mücadele konusunda devletimizin tüm organlarıyla birlikte kararlı mücadele verildiği belirterek, “Hükümetimizin özel ilgisiyle, uyuşturucu arzının engellenmesine ve uyuşturucu kullananların rehabilitasyonuna yönelik kamu kurum ve kuruluşlarının, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların işbirliği ile bağımlılığın yaygınlaşmasını önlemek için kararlı çalışmalar yapılmaktadır” dedi.
Bağımlılıkla mücadele konusunda il genelinde yapılan çalışma ve faaliyetler hakkında da bilgi veren Vali Mustafa Masatlı, “20182023 Uyuşturucu ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında ilimizde Uyuşturucu İl Eylem Planı ve Tütün İl Eylem Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda, 18 yaş altı sigara satışının önüne geçilmesi amacıyla okul çevresinde bulunan bakkal, büfe vb. yerler her ay düzenli bir şekilde denetlenmektedir. Tüm okul çevresinde bulunan işletmelere ziyaret düzenlenerek kanuni yasakların tebliği yapılmıştır. Denetimler aylık en az 121 olarak belirlenmiş olup, 7/24 saat (gündüz, gece ve hafta sonu) olmak üzere düzenli bir şekilde yapılmaktadır. Bağımlılık İle Mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarının yapılması konusunda her yılın başında planlanan eğitim takvimine göre düzenli aralıklarla eğitimler yapılmakta olup üniversite öğrencileri, gençlik merkezleri, Cami, Kur'an kursları, yurtlar, gençlere ve vatandaşlarımıza yönelik sağlıklı yaşam etkinlikleri kapsamında Karbonmonoksit (CO) ölçümü, afiş, broşür dağıtımı, billboardlarda pankart asımı gerçekleştirilerek 1258 kişiye ulaşılmıştır. ALO 191, ALO 184, ALO 171 İhbar, Danışma, Destek ve Mücadele Hatlarının daha aktif kullanılması için il genelinde yapılan tüm etkinlik, program ve eğitimlerde hattın tanıtımı yapılmıştır. 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü, 17 Mart Yeşilay Haftası, 26 Haziran Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı İle Mücadele Günü, 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü gibi özel gün ve haftalarda etkinlikler düzenlenmiştir. Uyuşturucu mücadele kapsamında Ardahan Devlet Hastanesi bünyesinde 2020 yılı içerisinde Ayaktan Arındırma Merkezi fiziki olarak açılmış, bakanlık onayı beklenmektedir. Bağımlılık ile Mücadele Kurullarında alınan kararlar kapsamında SBP (Sigara Bırakma Polikliniği) kapsamında 2019 yılında 369 kişi sigarayı bırakmıştır. Denetimli Serbestlik kapsamında Ardahan Devlet Hastanesi bünyesinde 10 kişi ayaktan tedavi görmektedir. Bu kişilerin arasında metamfetamin kullanan da bulunmamaktadır.
Bağımlılıkla Mücadelede önemli bir unsur teşkil eden, uyuşturucu kullanımına ortam hazırlayan metruk binalar konusunda 2019 yılı Şubat ayında yaptığımız, Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulunda kurulda alınan karar doğrultusunda 2019 yılında 73 metruk bina tespiti yapılmış olup, 11 adet metruk binanın da yıkımı gerçekleştirilmiştir. Yine, Yeşilay tarafından 2019 yılı içerisinde Denetimli Serbestlik bünyesinde bulunan 100 kişiye seminer düzenlenmiştir. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hizmet içi ve diğer kurumlara yönelik eğitimlerinde 140 kişiye ulaşılmıştır. Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü tarafından 27 kişiye Sigara, Alkol ve Madde Bağımlılığı eğitimi ve bireysel görüşme ve seminer düzenlenmiştir. Ardahan İl Müftülüğü tarafından Bağımlılık konusu kuran kursları, yaz kursları ve camilerde vaaz olarak işlenmiştir. Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise okul ve çevrelerinde güvenliğin artırılması amacıyla 57 özel güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir” dedi.

ARDAHAN

16 Ocak 2020 Perşembe

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