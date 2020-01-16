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Ardahan'da tarihi eser operasyonu Jandarma tarafından durdurulan otomobil ve kargo aracında yapılan ...

İHA

Ardahan'ın Göle ilçesinde jandarma tarafından durdurulan otomobil ve kargo aracında yapılan aramada çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.
Ardahan Valiliği İl J.K lığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbarı çalışmada ilk olarak Batman'dan şahsi otomobil ile ikincisi ise Kayseri'den bir kargo şirketi vasıtasıyla Ardahan'a yüklü miktarda tarihi eser getirileceği bilgisi elde edildi. Edinilen bilgi çerçevesinde Göle Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla ilçe jandarma ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Türbe mevkinde yol kontrolünde durdurulan bir otomobil ile kargo şirketine ait araçta arama yapıldı.
Otomobilde zulalanmış Bizans, İslami, Ortaçağ ve Rus dönemine ait 659 adet sikke, 5 adet mühür ve 3 adet obje olmak üzere toplam 667 (Altı yüz altmış yedi ) adet tarihi eser ele geçirildi. Şüpheliler A. Ö. ve M. S. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.
Kargo şirketine ait kargo aracında yapılan aramada ise İ.K. isimli şahıs tarafından yabancı uyruklu bir şahıs adına gönderilen kargo kolisi içerisinde çay, makarna, şeker ve un paketlerine gizlenmiş halde Bizans ve Ortaçağ dönemine ait 585 adet sikke, 17 adet yüzük, 7 adet ok ucu, 1 adet mühür, 37 adet obje olmak üzere toplam 647 (Altı yüz kırk yedi ) adet tarihi eser, 50 adet çeşitli ülkelere ait madeni para ele geçirildi.
Jandarma tarafından yapılan operasyon sonucu toplam bin 244 sikke, 17 yüzük, 7 adet ok ucu, 6 mühür, 40 tarihi obje ele geçirilirken son beş aylık dönemde ise toplamda 1992 adet tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheliler A.Ö ve M.S Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

ARDAHAN

16 Ocak 2020 Perşembe

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