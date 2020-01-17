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Ardahan’da “Veli Akademileri Projesi” tamamlandı

İHA

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Veli Akademileri Projesi kapsamında düzenlenen Sertifika dağıtım programına katıldı.

Ardahan’da “Veli Akademileri Projesi” tamamlandı

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı, Veli Akademileri Projesi kapsamında düzenlenen Sertifika dağıtım programına katıldı.
Ardahan Valiliği koordinesinde Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yürütülen Veli Akademileri Projesi kapsamında düzenlenen eğitim programlarına katılan velilere sertifikaları verildi.
Valilik Toplantıda salonunda düzenlenen programda konuşan Vali Mustafa Masatlı, insanın her yönü ve yanı ile muhakkak eğitilmesi gerektiği bir dünyada yaşadığımıza vurgu yaparak, “Ülkemiz özellikle son yıllarda eğitim anlamında çok önemli değişimler ve gelişmeler kateddi. Teknoloji bizim içerisinde yaşadığımız dünyada neredeyse ayrılmaz bir parçamız haline geldi. Eğitim çok önemli derken burada göreve başladığımızda ilin eğitimiyle ilgili farklı konularda bilgiler aldık. Ardahan ilimizin sınırda olması demek eğitimde geri olması anlamına gelmemekteydi. Bu noktada neler yapabiliriz diye düşündük, farklı fikirleri değerlendirdik ve bu süreçte başta ben olmak üzere, Vali Yardımcılarımız, Milli Eğitim Müdürlerimiz, okul müdürlerimiz, öğretmenlerimiz hep beraber burada ki eğitimin hem niteliğini, hem de niceliğini masaya yatırıp, kaliteli bir eğitim için gayret göstermeye başladık. Bu doğrultuda sürekli toplantılar düzenleyerek eğitim konusunda tüm dinamikleri hayata geçirdik. İyi bir noktaya geldiğimiz görülüyor. Bu yıldan daha ümitli olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü ilimizin eğitim anlamında gerek donanım, gerek eğitim kurumları ve gerekse öğretmen konusunda sorunları bulunmamaktadır. Bu anlamda, eğitim kalitemizi arttırma noktasında 20 farklı proje ile önemli projelerimizden biri de Veli Akademileri Projesi’ydi. Günümüzde, teknolojideki hızlı ve önlenemez gelişmeler her kesimde etkisini göstermektedir. Teknoloji merkezli bir hayatın çevremizi kuşattığı günümüz dünyasında her şeye, her yere rahat ve hızlı bir biçimde erişim sağlandığı için aile içi iletişim başta olmak üzere günümüzde birebir ilişkilerde sorunlar yaşanmaktadır. Ailede çocuğa zaman ayırma, çocuğa sorumluluk bilinci kazandırma, çocuğun sorunlarıyla ilgilenme, sıcak bir aile ortamı sağlama, örnek olma konularında faaliyetler yürütülerek öğrencilerin okul ve sosyal hayat başarılarını, velilerimizin okul ile olan ilişkilerini geliştirmek bu projenin ana çıkış noktası olmuştur. Bilinçli bir veli iş birliğinde ise eğitimde istenen hedeflere daha rahat ve doğru bir biçimde ulaşılabilecektir. Veli Akademileri Projesi, Ardahan’daki resmi okullarda öğrenim gören öğrencilerin velilerine yönelik okulveli arasında iletişimi ve iş birliğini güçlendirmek suretiyle velileri bilinçlendirerek geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla hazırlandı. Proje kapsamında ilimizde eğitim gören 19 bin 500 öğrencinin ailesine ulaşmak hedeflenmiş olup il genelinde 6 bin 371 velimize belirlenen konularda eğitimler verilmiş, 4 bin 256 ailemize ev ziyaretleri düzenlenmiştir. İlimizde bu projemize destekleyen “Koçumla Gelişiyorum”, “Ardahan Okuyor”, “Değerler Eğitimi”, “Zeka Dünyamı Keşfediyorum”, Akıllı Sınıflar gibi çeşitli projelerimizle okul aile işbirliğini güçlendirerek yarınlara daha güçlü ve daha mutlu, umutlu bakmayı hedeflemekteyiz” dedi.
Vali Mustafa Masatlı ve eşi Esra Masatlı ile diğer protokol üyeleri tarafından, Veli Akademileri Eğitimine katılan velilere sertifikaları takdim edildi. Program sonunda Vali Masatlı, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ARDAHAN

17 Ocak 2020 Cuma

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