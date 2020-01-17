Çıldır'da karne heyecanı

Çıldır´da bin 400 öğrenci karne heyecanı yaşadı. 20192020 eğitim öğretim yılı içerisinde değişen sistemle birlikte ikinci tatillerine çıkan öğrenciler dönemin yorgunluğunu on beş günlük tatille atacaklar.

Bin 400 öğrenci karne heyecanı yaşarken kimi öğrenciler karnelerini bir an önce ailelerine göstermek için koştururken, kimileri gördükleri notlar kaşısın da üzüntü yaşadı. Karnesinden memnun olmayan öğrenciler ikinci dönem gerekli çalışmaları yaparak öğretmenlerine notlarını düzeltme sözü verdi.

ARDAHAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:25

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AKŞAM 17:13

YATSI 18:38

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