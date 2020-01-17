Vali Mustafa Masatlı, yarıyıl karne dağıtım törenlerine katıldı

Ardahan'da 20192020 eğitimöğretim yılının ilk döneminin sona ermesi nedeniyle okullarda karne heyecanı yaşandı. Kentte 200’ü aşkın kurumda eğitimöğretim gören yaklaşık 19 bin 500 öğrenci karne aldı.

Vali Mustafa Masatlı, Vali Yardımcısı Mehmet Kılıç ve İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu’yla birlikte Şehit Burak Güneş İlkokulu ile Şehit Ömer Halisdemir İmam Hatip Ortaokulunda öğrencilere karne dağıttı.

Öğretmen ve öğrencilerin verimli bir dönemin ardından yarıyıl tatiline girdiklerini belirten Vali Mustafa Masatlı, öğrencilerden tatil boyunca dinlenmelerini, televizyon, tablet ve telefondan kaçınarak bolca kitap okumalarını istedi.

Vali Mustafa Masatlı, Ardahan’ın eğitim seviyesini daha üst noktalara taşıma gayreti içerisinde özverili çalışmalarda bulunan öğretmenlere ve idarecilere de teşekkür ederek, “EğitimÖğretim toplumun en temel konusudur. Devletimizin ve milletimizin geleceği çocuklarımızın eğitim ile şekillendirilir. Devletimiz, her alanda olduğu gibi eğitim alanında da 2023 hedefleri doğrultusunda, eğitimin bir millet için önemini göz önüne alarak ciddi yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımlar ilimizde de devam etmiştir. Okullarımız fiziki ve teknik olarak eksiksiz hizmet vermektedir. Sınıfların derslik ortalamasının 1315 öğrenci arasında olması ve öğretmen eksiğinin bulunmaması da önemli bir durumdur. Burada bizim öğrencilerimizden tek isteğimiz var. Çok çalışmaları, memleketimize, milletimize faydalı bireyler olmalarını istiyoruz. İlimizin eğitim seviyesini göz önünde bulundurduğumuzda son yılda önemli bir yol kat ettiğimiz görülüyor. Biz bu yolda kararlıyız. Okul, öğretmen, öğrenci ve aileler olarak tüm paydaşlarımızla birlikte, başarımızı daha üst sıralara taşımak için her gayreti gösteriyoruz. Günümüz teknoloji çağıdır, dolayısıyla eğitim ortamlarında teknoloji kullanımı en üst seviyelerde olmalıdır. Bilgiye erişim günümüzde daha kolay hale gelmiştir. Öğrencilerimiz de bu kolaylıktan faydalanmalı, daha donanımlı olmalı, ancak teknoloji bağımlısı olmamaları ve “üç T”ye yani telefon, tablet ve televizyona dikkat etmeliler. Dolayısıyla, yüreği vatan ve millet sevgisiyle çarpan, bilgi teknolojilerini aktif kullanabilen, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olarak yetişmelerini temenni ediyoruz. Bugün karne alan öğrencilerimizin ikinci yarıyıla daha performanslı ve dinç başlamalarını diliyorum” dedi.

Vali Mustafa Masatlı, karne dağıtımının ardından öğrenciler ve öğrenci aileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ARDAHAN 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:55

GÜNEŞ 07:25

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 14:51

AKŞAM 17:13

YATSI 18:38

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