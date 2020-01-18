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Doğu'da nehir ve göller dondu, araçlar çalışmadı

DHA

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde sıfırın altında 29 dereceye ulaşan soğuk hava nedeniyle nehir ve göller dondu. Yakıt depoları donan araçlar, yakılan ateş ve pürmüzlerle çalıştırıldı.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde sıfırın altında 29 dereceye ulaşan soğuk hava nedeniyle nehir ve göller dondu. Yakıt depoları donan araçlar, yakılan ateş ve pürmüzlerle çalıştırıldı.
Doğu Anadolu'da Sibirya soğukları etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı bilgilere göre Doğu Anadolu'nun en soğuk yerleşim birimi, eksi 29 derece ile Ardahan Göle ölçüldü. Göle'yi, sırasıyla hepsi de sıfırın altında 28.3 derece ile Erzurum Aşkale, 28 derece ile Tekman ve 27.6 derece ile Kars Selim izledi. Yapılan ölçümlere göre gece Doğu'da en düşük sıcaklıklar şöyle gerçekleşti:
Ardahan merkez -18.9, Göle -29, Hanak -22.9, Çıldır -22.3, Ağrı merkez -23.9, Eleşkirt -23.7, Patnos -23.5, Taşlıcay -27, Erzincan merkez -8.9, Otlukbeli -20. Erzurum merkez -17.2 Aşkale -28.3, Karayazı -22.2, Tekman -28, Iğdır merkez -9.1, Aralık -11.5, Karakoyunlu -8.9, Tuzluca -10, Kars merkez -24.9, Arpaçay -20.6, Sarıkamış -20.6, Selim -27.6, Susuz -22.7, Muş merkez -8.0, Malazgirt -14.3, Varto -12.1.
ŞADIRVAN VE GÖLETLER BUZ KESTİ
Kent merkezinde en düşük hava sıcaklığının -17.2 olarak ölçüldüğü Erzurum'da sabah saatlerinde sis etkili oldu. ErzurumErzincan karayolu ve çevre yolunda görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sibirya soğukları sebebiyle Atlama kulelerinde suni kar yapma için kullanılan gölet dondu. Merkez Yakutiye ilçesindeki Lalapaşa Camii'nin bahçesindeki şadırvanı buz kaplarken, soğuktan korunmak isteyen güvercinlerin Yakutiye Medresesi'nin kubbesine sığındıkları görüldü.
MURAT NEHRİ'Nİ BUZ KAPLADI
Bölgede soğuk havanın etkili olduğu Ağrı'da TIR'ların yakıtları dondu. Sürücüler, sabah saatlerinde araçların yakıt depolarını sıcak su ve ateş yakarak ısıtmaya çalıştı. Murat Nehri'nin buz kapladığı kentte donan araçlar trafiği olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise araçlarını soğuktan battaniye naylon branda sararak korumaya çalıştı. 
ARAÇLARIN MOTOR VE YAKIT DEPOLARI DONDU
Ardahan'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde hava sıcaklığının gece sıfırın altında 18.9 dereceye düşmesiyle birlikte akarsular buz tuttu, araçların motor ve yakıt depoları dondu. Vatandaşlar, donan araçlarını pürümüz ile ısıtarak çalıstırabildi.

ARDAHAN

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 05:54
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 14:52
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  • YATSI 18:39
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