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Uğurludağ'a kar yağmayınca 'suni kar' yağdırdılar

İHA

Ardahan'da beklenen kar yağmayınca Uğurludağ Kayak Merkezinde suni kar yağdırma sistemi devreye sokuldu.
Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'ne bu yıl yeterli seviyede kar yağmaması nedeniyle sezonu açmak için Erzurum'dan getirilen iki makineyle pistlerde suni karlama yapıldı. Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, suni karlamayla en az bir pistin hizmete açılacağını ifade etti.
Sarıçam ormanlarının arasında, konaklama oteli, modern kapalı sistem telesiyej hattı ve hem profesyonel hem de acemi kayakçılara hizmet verebilen 5 pistiyle bölgenin önemli değeri olan Yalnızçam Kayak tesislerine bu yıl yeterli ölçüde kar yağmadı. Kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmaması nedeniyle bu yıl henüz sezonu açamayan kayak merkezinde Erzurum'dan getirilen 2 makineyle suni karlama çalışması yapıldı.
Kayak merkezinde 5 pisten en az birisini suni karlama yöntemiyle hizmete açmayı ümit ettiklerini söyleyen Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, ''Yalnızçam Kayak Merkezi, Ardahan'ın önemli değerlerinden birisidir. Maalesef bu yıl ilimize ve kayak merkezimize çok fazla kar yağmadı. Bizler de gerek buradaki vatandaşlarımız ve gerekse dışarıdan gelen vatandaşlarımızın buradan yararlanması için Erzurum ilinden iki karlama makinesi getirdik. Bu vesileyle beş pistimizin en az bir tanesinde gerekli karı oluşturarak insanlarımızın güzel vakit geçirmesi için pisti hazırlamış olacağız'' dedi.

ARDAHAN

20 Ocak 2020 Pazartesi

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