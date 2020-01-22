Ardahan´da kar ve tipi ulaşımı aksattı

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ARDAHAN´da soğukların ardından etkili olmaya başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kentte soğuk hava bu sabah yerini kar yağışına bıraktı. Aralıklarla yağan kar, özellikle yüksek kesimlerde tipiyle birlikte hayatı olumsuz etkiledi. 2 bin 470 rakımlı Sahara Geçidi ve 2 bin 550 rakımlı Ilgar Geçidi'nde trafikte aksamalar yaşandı. Yolda kalan TIR'lar, Karayolları ekiplerince kurtarıldı. Ekipler, yolu trafiğe açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Vatandaşlar, Sahara Geçidi'ndeki şiddetli fırtına sebebiyle ilerleyemediklerini söyledi.FOTOĞRAF



ARDAHAN 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 05:53

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