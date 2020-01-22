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Çıldır'da İdlib için yardım kampanyası başladı

İHA

Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılay'ı Çıldır Şubesi öncüğlüğünde İdlib yardım kampanyası başlatıldı.

Çıldır'da İdlib için yardım kampanyası başladı

Çıldır Kaymakamlığı, Çıldır Belediye Başkanlığı ve Türk Kızılay'ı Çıldır Şubesi öncüğlüğünde İdlib yardım kampanyası başlatıldı.
Başlatılan kampanya kapsanmında gıda, temizlik ürünleri ve diygi yardımından oluşan paketler toplanmaya başlanazaktır. Çıldır Kaymakamı Alper Taş'ın makamında kurum amirlerinin de katılımı ile gerçekleşen toplantıda. Başlatılan yardım kampanyası hakkında gerekli çalışmanın başlatılması ve duyuruların yapılmasını isteyen kaymakamm Alper Taş yaptığı açıklamada " Kaymakamlığımız, Çıldır Belediyesi ve Çıldır Kızılay şubesi ile birlikte İblib'te yaşanan drama karşılık oradaki vatyandaşların ihtiyaçlarınına bir nebzede olsa katkı sağlamak için bu yardım kapanyasını başlattık. İlçede bulunan çeşitli sivil toplum kuruluşlarından da kampanyamıza destek olmaları için gerekjli katkıyı isteyeceğiz. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız, gıda, giysi ve temzilik ürünlerini ilçe müftülüğüze ulaştırmaları bizleri memnun edecektir" dedi
Çıldır Belediye Başkanı Kemal yakup Azizoğlu " İblib'de yaşananlar insanlık için utanç verici bir hal almıştır. Buradaki insanlara Çıldır olarak bir yardım eli uzatma gayreti ile bu kampanyaya imkanlarımız ölçüsünde destek sunacağız" dedi.
Kızılay Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural " İdlib'de yaşananlar hepimizi derinden üzmüştür. O rada yaşayan insanlar için Genel Merkezimizin düzenlemiş olduğu kampanyalara sunduğumuz desteğin yanı sıra ilçemiz özelinde de düzenlenen kampanyaları sonuna kadar desteklemekteyiz. Çıldır halkı ne kadar yardımserver olduğunu bu kampanyamızda da göstereceğine inanıyorum" dedi.

ARDAHAN

22 Ocak 2020 Çarşamba

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