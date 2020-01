Ardahan'da gölde atlı kızak keyfi Vatandaşlar buz üzerinde halay çekti, gönüllerince eğlendi

Çıldır Gölü, güneşli havada düzenlenen atlı kızak gezileriyle bölgeye gelen turistlere doyumsuz anlar yaşatmaya devam ediyor. Vatandaş atlı kızak gezintisinin ardından buz üzerinde halay çekip eğleniyor.

Her yıl kış döneminde kalın buz tabakasıyla kaplanan Çıldır Gölü, kalın buz tabakası sayesinde atlı kızak gezilerine ev sahipliği yapıyor.

Ardahan ve Kars’a tur operatörleri aracılığıyla gelen vatandaşlar, soluğu tamamı 40 santim buzla kaplı Çıldır Gölü’nde alıyor. Vatandaşların kimisi atlı kızak gezilerine katılırken, kimi vatandaşlar ise buz kaplı göl üzerinde yürüyüş yapmanın keyfini yaşıyor.



“Ayaklarım titriyor”

İstanbul’dan ailesiyle birlikte Ardahan’a gezmeye geldiklerini belirten Osman Korkmaz, “Ardahan’ımızın Çıldır Gölü’ndeyiz. Az önce balık yedik, çok güzeldi. Yani şu an çok heyecanlıyım, ayaklarım titriyor. Herkese buraları görmesini tavsiye ederim” dedi.



“Ufak tefek çatlama sesleri geliyor”

Buzun ayrı bir sıcaklığı olduğunu ifade eden Ömer Korkmaz ise, “Buzun ayrı bir sıcaklığı var. Hava ne kadar soğuk olsa da buz çok ayrı bir sıcak, ufak tefek çatlama sesleri geliyor. Ama bu heyecan verici ve çok güzel bir duygu, herkese tavsiye ederim yani kışın gezilecek, tatil yapılacak en iyi yerlerden birisi Kars ve Ardahan’dır. Bununla beraber Çıldır Gölü’dür” diye konuştu.



“Buzun üzerinde güzel bir manzara var”

İlk defa buzun üzerine çıktığını vurgulayan Rıdvan Korkmaz da, “Çıldır Gölü’ndeyim, buzun üzerindeyim. Gerçekten çok güzel bir duygu, ilk defa yaşıyoruz bu buzun üzerinde gezi olayını, daha önce yazın birkaç defa geldik Çıldır’a, tabi yazın da ayrı bir güzel. Ama kışın ilk defa tadıyoruz. Buzun üzerinde güzel bir manzara var. Ufaktan bir kayma olayımız oluyor. Her şey çok güzel, herkesin Çıldır’a gelmesini öncelikle tavsiye ederim. Çıldır Türkiye’de ilk donan, buz tutan göl Çıldır Gölü’dür. Böyle bir duyguyu, böyle bir heyecanı herkesin tatmasını isterim” şeklinde konuştu.

Kars ve Ardahan tur operatörleri aracılığıyla gelen vatandaşlar, Çıldır Gölü’nde atlı kızak heyecanı yaşıyor. Bazı vatandaşlar ise kızak sahiplerinin söylediği yöresel türkülere eşlik ederek halay çekiyor. Buz üzerinde yaklaşık 2 saat eğlenen vatandaşlar, meşhur Çıldır sarı balığını tattıktan sonra Çıldır’dan ayrılıyor.

