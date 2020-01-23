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Futbol oynarken kalp krizi geçiren polis, hayatını kaybetti

DHA

ARDAHAN´ın Göle ilçesinde görev yapan polis memuru Zakir Bayrak (28), arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. Bayrak´ın cenazesi törenle memleketi Erzurum´un Oltu ilçesine gönderildi.

ARDAHAN´ın Göle ilçesinde görev yapan polis memuru Zakir Bayrak (28), arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynarken kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. Bayrak´ın cenazesi törenle memleketi Erzurum´un Oltu ilçesine gönderildi.
Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü´nde görevli polis Memuru Zakir Bayrak, dün gece arkadaşlarıyla birlikte halı sahada futbol oynadığı sırada kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan ambulansla Göle Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bayrak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis Memuru Bayrak için Göle İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene Vali Vekili Salih Kalkan, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Özdem, kurum müdürleri, polisler ve vatandaşlar katıldı. Bekar olan Zakir Bayrak´ın cenazesi törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Erzurum´un Oltu ilçesine gönderildi.

ARDAHAN

23 Ocak 2020 Perşembe

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