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Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

İHA

Ardahan Belediyesi, Ankara Altınpark Fuar Merkezi'nde, Ardahan, Kars, Iğdır Dernekler Federasyonu (KAİFED) öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "Tanıtım günleri" etkinliğine katıldı.

Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı

Ardahan Belediyesi, Ankara Altınpark Fuar Merkezi'nde, Ardahan, Kars, Iğdır Dernekler Federasyonu (KAİFED) öncülüğünde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen “Tanıtım günleri" etkinliğine katıldı.
Etkinlikte belediye başkanları adına açılış konuşmasını yapan Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir şunları söyledi: “Türkiye Cumhuriyetinin çorak bir parçasından bir ülkenin baş şehri yaptığı Ankara’dan değerli sınır bekçisi Ardahan, Kars ve Iğdırlı hemşerilerimle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti belirtiyor, organizasyonda emeği geçen herkesi selamlıyorum. Hoş geldiniz. Çok değerli hemşerilerim Kazım Karabekir Paşa "Boğazlar boğazımız, Kars ve Ardahan bel kemiğimizdir" demiştir. Buralar elde bulundurulmadıkça Anadolu’nun müdafaası zordur. Biz orada sınır bekçiliği yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyetinde Bayrak inmesin, Ezan susmasın diye sınır bekçiliğine devam edeceğiz.
Serhat Şehri Ardahan’ımızın selamını getirdik. Sevgili Erdoğan Yıldırım başkanımıza ve tüm sivil toplum örgütlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bizleri Ankara’da hem Ankaralılarla hem de burada aşının, işinin peşinden buraya gelmiş olan onurlu, şerefli Ardahanlı, Karslı ve Iğdırlı hemşerilerimle buluşturduğu için ve 34 gün boyunca burada olacağız. Ardahan’ı bilenler biliyor ama bundan sonra devletimizin, hükümetimizin Ardahan’daki temsilcilerimizin destekleriyle Ardahan’ımızın farkını tüm dünyaya göstereceğiz. Dünya bizden önce Ardahan’ı fark etmiş 2019 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından Türkiye’nin havası en temiz ili olarak Ardahan seçmiş, üzerinden uçak geçmeyen, bir tana fabrikası olmayan ve kimyasal gübre kullanmayan tek ildir Ardahan. Onun için kendi sağlınızı düşünüyorsanız, çocuklarınız daha sağlıklı yetişsin istiyorsanız mutlaka herhangi bir Ardahan ürünüyle kendinizi ve çocuklarınızı besleyin Ardahan için değil kendiniz için. Ardahan’ı gelin görün Türkiye’yi tanıyın. Hepinize çok teşekkür ediyorum, ayrıca Ardahan Valimiz ve Sayın Milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle, 4 gün boyunca Ardahan’ı Kars’ı ve Iğdır’ı onurumuz ve şerefimizle başkentimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün başkentinde 4 gün yaşatacağız."

ARDAHAN

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:52
  • GÜNEŞ 07:21
  • ÖĞLE 12:26
  • İKİNDİ 14:58
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