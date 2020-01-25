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Ardahan Belediyesi deprem seferberliği başlattı

İHA

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Elazığ için yardım kampanyası başlattı.

Ardahan Belediyesi deprem seferberliği başlattı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Elazığ için yardım kampanyası başlattı.
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Elazığ'da gerçekleşen deprem dolayısıyla mağduriyet yaşayan vatandaşlar için kışlık kıyafet, battaniye, kuru gıda ve nakdi yardım kampanyası başlattı.
Destek kampanyası nedeniyle Ardahan Belediyesi çalışanları da "acil" olarak göreve çağrıldı. Yardım için #ArdahandanYardımEli ismiyle hashtag açıldı.
Depremzedelere yardım ulaştırmak isteyenler belediyenin giriş katından müracaatlarını gerçekleştirebiliyor.
IBAN
TR 09 0001 0001 4926 4726 7750 02
(Deprem Yardım)
Müracaat: Ardahan Belediyesi Giriş Kat
İletişim: 0478 211 30 52

ARDAHAN

25 Ocak 2020 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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