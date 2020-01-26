Çıldır Kaymakamlığı ve Kızılay'dan Elazığ için yardım kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çıldır Kaymakamlığı ve Kızılay'dan Elazığ için yardım kampanyası

İHA

Çıldır Kaymakamlığı ve Kızılay Şubesi Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı depremzede vatandaşlar için gıda yardımı toplandı. Çıldır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Efrail Gürbüz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür Muharrem Othan ve Kızılay Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural tarafından Çıldır esnafı ziyaret edilerek depremzedeler için gıda yardımı istedi. Çıldırlı vatandaşlar imkanları ölçüsünde gıda kolileri hazırlayarak yetkililere teslim etti.

Çıldır Kaymakamlığı ve Kızılay'dan Elazığ için yardım kampanyası

Çıldır Kaymakamlığı ve Kızılay Şubesi Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremden dolayı depremzede vatandaşlar için gıda yardımı toplandı. Çıldır Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Efrail Gürbüz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdür Muharrem Othan ve Kızılay Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural tarafından Çıldır esnafı ziyaret edilerek depremzedeler için gıda yardımı istedi. Çıldırlı vatandaşlar imkanları ölçüsünde gıda kolileri hazırlayarak yetkililere teslim etti.
Kaymakamlık yetkilileri, "Elazığ ve Malatya illerimizde yaşanan bu olay hepimizi derinden üzmüştür. Bugünden sonra yaraların bir an önce sarılması için çalışmalar başlamıştır. Bizlerde Çıldır Kaymakamlığı olarak yaraların sarılmasına bir nebzede olsa katkı sunmak için gıda yardımı toplayarak Ardahan Valiliğimiz kanalı ile depremzede vatandaşlarımıza göndereceğiz" dediler.
Türk Kızılay Çıldır Şube Başkanı Mahmut Ahmet Vural, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dilerim. Türk Kızılay'ı olarak genel merkezimizin koordinesinde depremzede vatandaşlarımız için gerekli lojistik destek sağlanmıştır. Bizde Çıldır Şubesi olarak, Çıldır Kaymakamlığı ile birlikte çorbada tuzumuz bulunsun diyerek Çıldır halkından destek istedik. Desteğini esirgemeyen bütün Çıldır halkına teşekkür ederiz" dedi.

ARDAHAN

26 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:19
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:00
  • AKŞAM 17:24
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan Belediyesi deprem seferberliği başlattı
YEREL HABERLER Ardahan Belediyesi deprem seferberliği başlattı
Ardahan’dan depremzedelere yardım eli
YEREL HABERLER Ardahan’dan depremzedelere yardım eli
Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı
YEREL HABERLER Ardahan-Kars-Iğdır tanıtım günleri Ankara’da başladı
Ardahan’da kış ayında sıcak hava çiftçiye ekonomik kazanç sağlıyor Koyunlar kış ortasında meralarda otlatılıyor
YEREL HABERLER Ardahan’da kış ayında sıcak hava çiftçiye ekonomik ...
Çıldır'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele toplantısı
YEREL HABERLER Çıldır'da uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X