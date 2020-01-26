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Aşık Yılmaz Şenlikoğlu mezarı başında anıldı

İHA

Çıldırlı Aşık Şenlik'in torunu Aşık Yılmaz Şenlikoğlu vefatının 1. yıl dönümünde yörenin Aşıklar'ı tarafından mezarı başından anıldı.

Aşık Yılmaz Şenlikoğlu mezarı başında anıldı

Çıldırlı Aşık Şenlik'in torunu Aşık Yılmaz Şenlikoğlu vefatının 1. yıl dönümünde yörenin Aşıklar'ı tarafından mezarı başından anıldı.
26 Ocak 2019 tarihinde Dedesi Aşık Şenliğinde kabrinin bulunduğu Aşık Şenlik kabristanlığına defnedilen Yılmaz Şenlikoğlu vefatının ilk yılında Aşıklar tarafından dualarla anıldı.
Yapılan törene Aşık Ömer Dumanoğlu, Aşık İsrail Uzunkaya, Aşık Yavuz Timur, Aşık Alperen Topkaya, Aşık Dursun Durdağı'nın oğlu Güngör Durdağı, Çıldır Manşet Gazetesi Sahibi Ahmet Rıfat Vural, Aşık Şenlikli Muhtarlar Lokman Gündoğdu ve Yavuz Çiftçi ile Yılmaz Şenlikoğlu'nun torunu Kürşad Gündoğdu katıldı.
Aşık Yavuz Timur'un okuduğu duanın ardından Aşıklar, merhum Yılmaz Şenlikoğlu'nu kısa eserleriyle andılar. Anma töreninde konuşan Ahmet Rıfat Vural, geçen yıl 1.düzenlenen Aşıklar Bayramının bu yıl yapılacak olan 2. konunun Aşık Yılmaz Şenlikoğlu ve eserleri olması konusunda hassasiyet gösterilmesi ve işlenmesi hem Aşıklık için hemde Yılmaz Şenlikoğlu'nu önümüzdeki kuşaklara aktarılması açısında oldukça önemli olduğu vurgusu yaparak tüm katılımcılara teşekkür etti.

ARDAHAN

26 Ocak 2020 Pazar

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