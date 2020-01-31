Ardahan beyaza büründü

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Ardahan’da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olmaya başladı.

Ardahan'da bu yıl kış boyunca beklenen ve bir türlü yağmayan kar, akşam saatlerinde yağmaya başladı. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları mutlu etti.

Geçen yıla göre karın iki ay geç yağdığını söyleyen Güven Karaçam, ''Uzun zamandır Ardahan'a kar yağmıyordu. Geç kaldı ama olsun. Kar yağışıyla birlikte mutlu oluyoruz, Ardahan'a kar yakışıyor'' dedi.

Lapa lapa yağan kar, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

ARDAHAN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:30

YATSI 18:52

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