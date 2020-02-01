Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor

Çin'de yaşayan Türk oyuncu anlattı! Şu an bir ilaç bulunsa bile...

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, sürekli hale getirdiği vatandaşlarla Sabah Namazında Buluşma programlarını sürdürüyor.

Merkez Camisinde vatandaşlarla birlikte namaz kılan Vali Mustafa Masatlı, namazının ardından cami cemaatiyle bir araya gelerek, kahvaltı yaptı. Vatandaşlarla Ardahan ve ülkemizin genel gündemine ilişkin sohbet eden Vali Mustafa Masatlı, ülkemizin ve milletimizin birliği, beraberliği ve kalkınmasına yönelik mesajlar verdi.

ARDAHAN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:30

YATSI 18:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.