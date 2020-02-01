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Çıldır Kaymakamlığından ''Kış Harikalar Diyarı Çıldır'' sunumu

İHA

Çıldır İlçesine atanmasının ardından ilçesinin turizm potansiyeli görüp bunu canlandırmak için kolları sıvayan İlçe Kaymakamı Alper Taş, Vali Mustafa Masatlının talimatları doğrultusunda çalışmalara başladı.

Çıldır Kaymakamlığından ''Kış Harikalar Diyarı Çıldır'' sunumu

Çıldır İlçesine atanmasının ardından ilçesinin turizm potansiyeli görüp bunu canlandırmak için kolları sıvayan İlçe Kaymakamı Alper Taş, Vali Mustafa Masatlının talimatları doğrultusunda çalışmalara başladı.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı'nın talimatları doğrultusunda Kaymakamlık tarafından hazırlanan, "Kış Harikalar Diyarı Çıldır" Turizm Planı, İlçe Kaymakam Alper Taş´ın sunumu ve Belediye Başkanı K.Yakub Azizoğlu ve göl çevresinde bulunan işletme sahiplerinin katılımları ile gerçekleştirildi.
Çıldır Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi ve Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa yürütülecek çalışmalarla turizm planının hızla hayata geçirilmesi hedefleniyor. Önümüzdeki günlerde ilgili tüm kesimlere turizm planı sunumu yapılarak görüş ve önerileri alınacak.
Sunumda katılımcılara hitap eden Kaymakam Alper Taş "Bugün Çıldır ilçemiz için önemli bir gün. Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda Kaymakamlık olarak çalışmasına başladığımız ´Kış Harikalar Diyarı Çıldır´ Turizm Planını tamamlamış bulunuyoruz. Planı proje ekibimizle birlikte üç ay süren yoğun bir çalışmanın sonucunda hazırladık. Bu süreçte ilçemizin turizm potansiyelini analiz ettik ve bir çok ülkede bulunan örnekleri inceledik. Planın turizm alanında önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalar için temel teşkil etmesini hedefliyoruz. Turizm planı ile özellikle kış turizmi alanında ilçemiz önemli bir turizm merkezi haline gelebilir. İlçemiz turizminin gelişmesi için herkesin bu sürece destek olması çok önemli. Bu amaçla önümüzdeki süreçte turizm planımızı ilgili tüm kesimlere sunarak gerekli koordinasyonu sağlamayı hedefliyoruz " dedi.
Turizm planı çerçevesinde Çıldır gölü ve çevresinde bir çok aktivitenin yapılması öngörülen plan dahilinde ilçenin farklı noktalarında yapılacak çalışmalar ile bir turizm rotası oluşturulacak. Yapılacak çalışmalar ile ilçenin önemli bir turizm merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.

ARDAHAN

31 Ocak 2020 Cuma

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