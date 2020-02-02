Kar kalınlığı 1 metreye ulaşınca, yaban hayvanları için yem bırakıldı

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ARDAHAN´ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreyi bulunca, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Ardahan´da birkaç günden beri etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı, yüksek kesimlerde bir metreye ulaştı. Göle ilçesinde, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için Gençlik Merkezi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Orman Şefliği tarafından, ormanlık alan ve yüksek kesimlere yem bırakıldı. Bir metreye varan kar üstünde güçlükle yemleri taşıyan ekipler, 200 kilo tavuk ve 200 kilo buğdaydan oluşan yemleri belirlenen alanlara bıraktı.



ARDAHAN 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 05:47

GÜNEŞ 07:15

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:30

YATSI 18:52

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