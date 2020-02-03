Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 'kar' sevinci

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 'kar' sevinci

DHA

ARDAHAN'da, Sarıçam ormanlarının içinde, kapalı sistem telesiyej hattı ve 5 pist ile bölgenin önemli merkezlerinden olan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, kar yağışıyla birlikte şubatta sezon başladı. Merkeze gelen kayakseverler, pistleri doldurdu. 
Sarıçam ormanları arasında, kristal kar özelliği ile bölgenin önemli merkezlerinden olan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde önceki gün yağan kar, sevindirdi. Her yıl Aralık ayında sezonun açıldığı kayak merkezinde, bu yıl karın geç yağması nedeniyle sezona 2 ay gecikmeli başlandı. Kapalı sistem telesiyej hattı, konaklama ve sosyal tesislerle beraber hem profesyonel hem de amatör kayakçılara hizmet verebilen, 15 kilometre uzunluğunda 5 piste sahip olan Yalnızçam Kayak Merkezi, sezon açılışıyla birlikte hafta sonu tatilcileriyle doldu. Kapalı sistem telesiyej ile 2 bin 500 rakımlı Yalnızçam Dağı'na çıkan kayakseverler, keyifli anlar yaşadı.
Kayak merkezinde incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, bu yıl karın geç yağması nedeniyle sezonun da geç kapanacağını belirterek, şunları söyledi:
"Kayak merkezimiz Sarıçam Ormanları içinde, kristal kar ile bölgenin en önemli ve dikkat çeken kayak merkezlerinden. İlimizde kar biraz geç yağdı. Geç yağması sebebiyle kayak merkezimizi de geç açtık. Burada 5 pistimiz bulunmaktadır. Bunlardan 2'si baby lift, 1'i de kapalı sistem telesiyejdir. Bizim pist uzunluklarımız gerek yeni öğrenenler gerekse profesyoneller için düzenlenmiştir. Bugün kayak merkezimizde ciddi derecede yoğunluk var. Karın geç yağmasının farklı avantajı olacak. Sanıyorum Yalnızçam Kayak Merkezi'miz, bu yıl hemen hemen bütün kayak merkezlerinden daha uzun süre hizmet verecek. Buraya gelen misafirlerimizin sağlıklı ve güvenli kayak yapmaları için 112, UMKE ve JAK ekipleriyle her türlü tedbiri almış durumdayız."

ARDAHAN

31 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 05:47
  • GÜNEŞ 07:15
  • ÖĞLE 12:27
  • İKİNDİ 15:05
  • AKŞAM 17:30
  • YATSI 18:52
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karla mücadele ekipleri iş başında
YEREL HABERLER Karla mücadele ekipleri iş başında
Kar kalınlığı 1 metreye ulaşınca, yaban hayvanları için yem bırakıldı
YEREL HABERLER Kar kalınlığı 1 metreye ulaşınca, yaban hayvanları ...
Çıldır Kaymakamlığından ''Kış Harikalar Diyarı Çıldır'' sunumu
YEREL HABERLER Çıldır Kaymakamlığından ''Kış Harikalar Diyarı ...
Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet
YEREL HABERLER Azizoğlu'ndan Kristal göl festivaline davet
Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı buluşmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Vali Mustafa Masatlı, vatandaşlarla sabah namazı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X