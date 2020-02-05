Ardahan’a SERKA destekli kaz çiftliği kuruluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ardahan’a SERKA destekli kaz çiftliği kuruluyor

İHA

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle, Ardahan'a bin baş kapasiteli kaz çiftliği kurulacak.

Ardahan’a SERKA destekli kaz çiftliği kuruluyor

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle, Ardahan’a bin baş kapasiteli kaz çiftliği kurulacak.
Ardahan’da yerli ırk anaç kaz çiftliği kurulacak. Serhat Kalkınma Ajansı’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına proje sunan Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Ardahan Kaz Yetiştiriciliği Üretim Altyapısının Geliştirilmesi” projesi mali destek almaya hak kazandı.
SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman tarafından imzalanan sözleşme kapsamında 1000 baş kapasiteli kaz çiftliği kurulacak. Çiftlikte yıllık 12 bin kaz yavrusunun yetiştirilmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle bölgeye özgü yerli ırk üretimine ağırlık verilecek ve işletmelere yüksek verimli yerli ırk anaç kaz temini sağlanacak.
Ardahan’a kurulacak kaz çiftliği ile, bölgeye özgü yerli ırk damızlık materyallerinin üretilerek işletmelere sağlanması, melezleşmeden kaynaklı ırk bozulmalarının önüne geçilmesi, kazın gastronomi turizminde başat bir ürün olarak ön plana çıkarılması, katma değerinin artırılması ve kadın istihdamına önemli katkı sunması hedefleniyor. Bölge illerinde, kazlardan elde edilecek yumurta ve et miktarını arttırmak, tüy ve karaciğer üretimini yaygınlaştırmak ve daha iyi bakım besleme metotları geliştirmek amacı ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ajans, bölgede önemli bir değere sahip kazın üretimi ve tüketimine yönelik projelere desteğini sürdürüyor.

ARDAHAN

05 Şubat 2020 Çarşamba

  • İMSAK 05:43
  • GÜNEŞ 07:10
  • ÖĞLE 12:28
  • İKİNDİ 15:11
  • AKŞAM 17:36
  • YATSI 18:58
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehidin ismi polis karakolunda yaşayacak
YEREL HABERLER Şehidin ismi polis karakolunda yaşayacak
Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 'kar' sevinci
YEREL HABERLER Yalnızçam Kayak Merkezi'nde 'kar' sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X