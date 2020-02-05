Ardahan’a SERKA destekli kaz çiftliği kuruluyor

Serhat Kalkınma Ajansı’nın (SERKA) desteğiyle, Ardahan’a bin baş kapasiteli kaz çiftliği kurulacak.

Ardahan’da yerli ırk anaç kaz çiftliği kurulacak. Serhat Kalkınma Ajansı’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programına proje sunan Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Ardahan Kaz Yetiştiriciliği Üretim Altyapısının Geliştirilmesi” projesi mali destek almaya hak kazandı.

SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven ile Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman tarafından imzalanan sözleşme kapsamında 1000 baş kapasiteli kaz çiftliği kurulacak. Çiftlikte yıllık 12 bin kaz yavrusunun yetiştirilmesi hedefleniyor. Projenin hayata geçirilmesiyle bölgeye özgü yerli ırk üretimine ağırlık verilecek ve işletmelere yüksek verimli yerli ırk anaç kaz temini sağlanacak.

Ardahan’a kurulacak kaz çiftliği ile, bölgeye özgü yerli ırk damızlık materyallerinin üretilerek işletmelere sağlanması, melezleşmeden kaynaklı ırk bozulmalarının önüne geçilmesi, kazın gastronomi turizminde başat bir ürün olarak ön plana çıkarılması, katma değerinin artırılması ve kadın istihdamına önemli katkı sunması hedefleniyor. Bölge illerinde, kazlardan elde edilecek yumurta ve et miktarını arttırmak, tüy ve karaciğer üretimini yaygınlaştırmak ve daha iyi bakım besleme metotları geliştirmek amacı ile çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Ajans, bölgede önemli bir değere sahip kazın üretimi ve tüketimine yönelik projelere desteğini sürdürüyor.

ARDAHAN 05 Şubat 2020 Çarşamba İMSAK 05:43

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