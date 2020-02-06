Ardahan'da tipi ulaşımı aksatıyor

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Ardahan’da etkili olan tipi ve fırtına ulaşımı olumsuz etkiliyor.

ArdahanÇıldır karayolunda etkili olan tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ardahan ile Çıldır ilçesi arasındaki Meryem Geçidi’nde etkili olan şiddetli tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Aktaş Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan tır sürücüleri, tipi nedeniyle zor anlar yaşarken, Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri mevcut yollarda, tuzlama ve karla mücadele çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

ARDAHAN 06 Şubat 2020 Perşembe İMSAK 05:42

GÜNEŞ 07:09

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:38

YATSI 18:59

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