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Demircan: "Dünyanın harikalar listesini yap deseler bunun başına Çıldır Gölü’nü yazmayı düşünürüm"

İHA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde çıkarak, Dünyanın harikalar listesini yap deseler bunun başına Çıldır Gölü'nü yazmayı düşünürdüm dedi.

Demircan: "Dünyanın harikalar listesini yap deseler bunun başına Çıldır Gölü’nü yazmayı düşünürüm"

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölü üzerinde çıkarak, Dünyanın harikalar listesini yap deseler bunun başına Çıldır Gölü’nü yazmayı düşünürdüm dedi.
Uçakla Kars’a gelen ve buradan karayolu ile Ardahan’a geçen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kentte ilk olarak Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’yı makamında ziyaret etti. Daha sonra Ardahan Esnaf ve Sanatkarlar Odası, AK Parti Ardahan İl Başkanlığını ve kentte buluna tarihi mekanları gezdi. Esnaf ziyaretinde de bulunan Demircan, esnafın çay ikramını geri çevirmedi.
Daha sonra Çıldır İlçesine geçerek yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü’nün üstüne çıkan Demircan, burada ailesini arayarak Çıldır Gölü üstünde olduğunu söyledi.
Donan Göl üzerinde açıklamalarda bulunan demircan, ’’Dünyanın harikalar listesini yap deseler bunun başına burayı yazmayı düşünürdüm. Batıdan Ardahan’a sadece Çıldır Gölünü görmek bile ayrı bir mutluluk. Belki de Ardahan’ın en kıymetli iletişimi olacağı noktalardan biri ve böyle bir yeri görmekten son derece bireysel olarak keyif aldığımı, mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve burada yapılan güzel çalışmalardan dolayı da sayın Valimize çok teşekkür ediyorum.’’ Dedi.
Çin’den gelen demir ipek yolunun Türkiye ile buluştuğu stratejik bir noktada olan Ardahan’ın bu yollarla İstanbul’la kaderinin ve geleceğinin ne kadar da eş güdüm içerisinde olduğunu burada bir kez daha hissettiğini söyleyen Demircan,
"Ardahan benim şahsen ilgi alanımda. Sayın Bakanımız adına burada Kültür, Turizm perspektifinde yapılacakları değerlendirmeyi ve gündemdeki projeleri takip etmek üzere buradayım. Ardahan Türkiye’nin en doğu vilayetlerinden ama çok önemli bir stratejik noktası var. Özellikle doğubatı hattında Çin’den gelen demir ipek yolunun Türkiye ile buluştuğu bir nokta. Ben şahsen bunu gördüğümde Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün Marmarayı hemen hissettim. Buradan başlayan serüven orada devam ediyor. Ve bu açıdan baktığımızda liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın geçirdiği bu 17 yılda Ardahan’la İstanbul’un o yollarla nasıl bağlandığını, kaderinin ve geleceğinin ne kadar da eş güdüm içerisinde olduğunu burada bir kez daha hissettim. Şehirdeki sayın valimizin ortaya koyduğu performans ticareti geliştirmek üzerinden, yeni demiryollarının geçiş güzergahı olan Ardahan’da bir istasyon yapılması, ticaretin geliştirilmesi, esnaflığın belli bir noktaya taşınması ve başka açıdan kültür mirası olarak elimizde var olan kale ve çevresinin ihyası, turizme kazandırılması ve Ardahan’ın çıkış noktası olarak dünyaya açılacak bir nokta olarak kodlanmış olması, buna hazırlık yapılmış olması çok kıymetli.’’
Çıldır Gölü’nün kendisi için harika bir yer olduğunu ifade eden Demircan, şunları kaydetti:
’’Çıldır gölüne gelerek bu doğa harikasını görmek bile ayrı bir mutluluk. İlk fırsatta ailemle buraya bir kez daha gelmeyi çok arzu ediyorum. Son derece mutlu oldum burayı görmekten. Bütün vatandaşlarımıza özellikle de İstanbulluları burayı görmelerinin olmazsa olmazı olduğunun altını çizmek istiyorum. Sözün özü lojistiğin, ticaretin, kültürün, sanatın, doğa turizminin, binbir çeşit nebatattan yetişen bitkilerin, kazın yaşadığı bu şehri anlatacak çok şey var Türkiye’ye ve Dünya’ya. Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak elbette Ardahan’ı daha yakından hissedeceğiz ve elimizden gelen gayretleri şehrimize kazandırmaya çalışacağız." Şeklinde konuştu.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı’nın da kentte güzel çalışmalar yaptığını, kendisinin de buna destek verdiğini ifade eden Demircan, "Gayretlerinden dolayı sizlerin huzurunda özellikle sayın valimizi tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Demircan, kara yoluyla Rize’ye hareket etti.

ARDAHAN

07 Şubat 2020 Cuma

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