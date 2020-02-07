Erzurum ve Ardahan'da kar yağışı

ERZURUM ve Ardahan, sabaha karşı başlayan kar yağışıyla kısa sürede beyaza büründü. Belediye ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı.

ArdahanÇıldır yolunun Meryem Geçidi'nde sabaha karşı başlayan kar yağışının etkisi, ilerleyen saatlerde arttı. Bölgede kar yağışıyla birlikte tipi de etkili olurken, görüş uzaklığı düştü. Yollarda olan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Ardahan, kar yağışıyla kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Erzurum'da da sabah saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Yollardaki buzlanma nedeniyle trafik kazaları meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, yollarda tuzlama çalışması yaptı. Erzurum da kar yağışıyla beyaza büründü.



ARDAHAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:08

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:39

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.