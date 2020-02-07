Ardahan'da 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi

'Babam ve ben'

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Ardahan'da kaçak yollarla yurda sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan'dan Türkgözü Sınır Kapısı'na gelen bir tırda Türkiye'ye giriş yapmak istediği sırada gümrük muhafaza görevlilerince arama yapıldı.

Aramada ele geçirilen ve kaçak yollarla sokulmak istendiği anlaşılan 4 bin 560 su kaplumbağasına el konuldu. Tır sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ele geçirilen kaplumbağaların istilacı tür olup olmadığının araştırıldığı belirtildi.

ARDAHAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:41

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