Kaplumbağalar sınırı geçemedi

'Babam ve ben'

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ARDAHAN´ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR´da yapılan aramada, 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

Gürcistan´dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye´ye giriş yapan bir TIR´da, gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Yapılan aramada TIR´ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.



ARDAHAN 07 Şubat 2020 Cuma İMSAK 05:41

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