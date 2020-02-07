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Kaplumbağalar sınırı geçemedi

DHA

ARDAHAN´ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR´da yapılan aramada, 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.

ARDAHAN´ın Posof ilçesindeki Türgözü Sınır Kapısından giriş yapan bir TIR´da yapılan aramada, 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi.
Gürcistan´dan gelip Türkgözü Sınır Kapısından Türkiye´ye giriş yapan bir TIR´da, gümrük muhafaza memurlarınca arama yapıldı. Yapılan aramada TIR´ın gizli bölmesine saklanan ve yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 4 bin 560 su kaplumbağası ele geçirildi. Kaplumbağalara el konulurken, TIR sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

ARDAHAN

07 Şubat 2020 Cuma

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