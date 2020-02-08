Ardahan'da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı

ARDAHAN´da, gece boyu aralıklarla yağan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Kentte kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.
Gece başlayan ve sabahın ilk saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Kent merkezinde kapanan yollar, iş makineleriyle açıldı. Araçların ve kaldırımların üstünde biriken karlar ise vatandaşlarca temizlendi. Kar yağışı sebebiyle ArdahanŞavsat karayolunda ve Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı karayolunda ağır tonajlı araçların geçişi durduruldu.
ARDAHAN
08 Şubat 2020 Cumartesi
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