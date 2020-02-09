Tipi ve fırtınada mahsur kalan köylüleri ekipler kurtardı

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Ardahan'da tipiye yakalanıp mahsur kalan köylüler kurtarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Çağlayk köyü yolunda tipi ve fırtına nedeniyle servis aracıyla yolda mahsur kalan köylüler, Ardahan İl Özel İdaresi’ne bağlı ekiplerin 2 saatlik zorlu çalışması neticesinde kurtarılarak köylerine ulaştırıldı.

Kurtarılan köylülerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tipi nedeniyle mahsur kalan ambulans kurtarıldı

Ardahan merkeze bağlı Hacıali köyünde bir hastayı almaya giden ambulans yine tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Ambulansın mahsur kaldığı bölgeye ulaşan ekipler, ambulansın mahsur kaldığı yerden çıkartılması için çalışma başlatıldığını bildirdi.

ARDAHAN 09 Şubat 2020 Pazar İMSAK 05:39

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