Karacalar doğal alanda görüntülendi

Ardahan‘da Çamlıçatak ormanlık alanına inen karacalar, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi.
Ardahan’da taksicilik yapan Tolgahan Demir, 3 yavru karaca ile annelerini görüntüledi. Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanında yavru karaca ve annesini gören Demir, karacaların görüntüsünü cep telefonu ile kaydetti.
Görüntülerde karla kaplı ormanlık alanda bir süre otlanan karacaların daha sonra bölgeden ayrıldıkları yer alıyor.
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