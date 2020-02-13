Posof'ta okullara kar tatili

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Ardahan'ın Posof ilçesinde 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.

Ardahan'ın Posof ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar, bugün tatil edildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan, yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

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