Doğu Ekspresi'nin kardan heykelini yapıp, Ardahan'a getirilmesini istediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doğu Ekspresi'nin kardan heykelini yapıp, Ardahan'a getirilmesini istediler

DHA

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kenarına, kardan Doğu Ekspresi yapıldı. Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu yaptırdıkları kardan heykelle, Doğu Ekspres trenin Ardahan'a getirilmesi için mesaj verdiklerini belirterek, "O tren buraya gelecek" dedi.

DOĞU Anadolu Bölgesi'nin en büyük ikinci gölü olan ve yüzeyi kışın tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nün kenarına, kardan Doğu Ekspresi yapıldı. Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu yaptırdıkları kardan heykelle, Doğu Ekspres trenin Ardahan'a getirilmesi için mesaj verdiklerini belirterek, "O tren buraya gelecek" dedi.
Ardahan'ın Çıldır Belediyesi, TCDD tarafından AnkaraKars hattında hizmete sunulan turistik Doğu Ekspresi güzergahına Ardahan'ın da dahil edilmesini istiyor. Seyahat ve gezi tutkunlarının yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi odağı olan Doğu Ekspresi treninin Ardahan'a kadar uzanmasını isteyen Çıldır Belediyesi bu isteğini ilginç bir mesajla duyurdu. Bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Göl festivali' yaşanan deprem, şehitler ve çığ felaketi nedeniyle iptal edildi. Ancak yapımına başlanan kardan Doğu Ekspres Treni tamamlandı. Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü öğretim görevlisi Uğur Özen'in öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmaya Mersin'den resim sanatçısı ve küratör Gül Çimentaş, Atatürk Üniversitesi'nden resim sanatçısı Suat Korkmaz, Mesut Demir ve heykel sanatçısı Ahmet İşçioğlu katıldı.
30 KAMYON KAR, 4 GÜNDE İŞLENDİ
Çıldır Gölü kenarındaki Belediyenin sosyal tesisleri önüne toplanan 30 kamyon karı işleyen Özen ve ekibi, 4 gün çalışmanın ardından Çıldır Gölü ile özdeşleşen Doğu Ekspresin dört metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliğinde tünelden çıkan bir lokomotifini yaptı. Çıldır Gölü'ne gelen yerli ve yabancılar tarafından görülen tren ilgi odağı oldu.
Yaptırdıkları trenin açılış kurdeleyi keserek kamuoyuna bir mesaj verdiklerini söyleyen Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu şunları söyledi:
"Son zamanlarda ülkemizde yaşanan depremler, çığ felaketi ve şehitlerimiz nedeniyle bu yıl yedincisini yapmaya hazırlandığımız, 'Çıldır Gölü Altın At Kristal Buz" festivalini iptal ettik. Festivalde, 'Doğu Ekspresin son durağı Ardahan olsun' mesajını vermek için yaptırdığımız tren çalışmasını ise yaptık. Çok da beğeni topladı. Buraya gelen herkesin sosyal medyasında bu tren yer alıyor. Umarım 5 yıldır tek isteğimiz olan Doğu Ekspres treni, Ardahan'a kadar getirilir."
'SANATLA BİR MESAJ VERMEYE ÇALIŞTIK'
Kardan yapılan Doğu Ekspres treninin Çıldır Gölü'nde yaptığı 6'ncı eseri olduğunu belirten proje koordinatörü Uğur Özen ise "Sanat bir milletin hayat damarlarıdır. İlk kardan heykel çalışmamızı 2013 yılında Çıldır Gölü'ne ait sarı sazan balığını yapmıştık. 2014'de Altın at süvari, akabinde Çıldır'ın değerleri olan Şeytan kalesi, Aşık Şenlik, Atatürk, Karakalpaklı süvari ve başkanımızın özel isteği üzerine bu yıl da Doğu Ekspres treninin çalıştık. Doğu Ekspres treni yaklaşık 30 kilometre uzaklıktan geçiyor. Bu uzak bir mesafe değil. Bizler sanatla bir mesaj vermeye çalıştık, bu da trenin Çıldır'a gelmesiyle olsun istedik" diye konuştu.
Kardan Doğu Ekspresi çalışmasına Mersin'den katılan resim sanatçısı ve küratör Gül Çimentaş ise "Zaman zaman hava sıcaklığının sıfırın altında 30 dereceye kadar düştüğü günlerde bile çalıştık. Ortaya çok güzel bir eser çıktı. Yoldan geçen herkesin ilgi gösterdiğini görmek sevinçli" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X