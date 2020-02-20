Buz sarkıtları temizlendi

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Ardahan’da etkili olan yoğun kar yağışının ardından kent merkezinde dondurucu soğuklar çatılarda buz sarkıtlarının oluşmasına neden oldu.

Kent merkezindeki caddeler üzerinde bulunan apartman ve iş yerlerinin çatılarında sarkıtların, kaldırımlarda yürüyen vatandaşlara tehlike oluşturmaması için belediye itfaiye ekipleri harekete geçti.

Sokakta önce güvenlik önlemi alan ekipler, ardından sepetli vinç yardımıyla çatıya uzanarak buzları kırdı.

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